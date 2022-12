Soirée de la Saint Sylvestre Flavignac Flavignac FlavignacFlavignac Catégories d’évènement: Flavignac Flavignac

Haute-Vienne

Soirée de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Flavignac

Flavignac Haute-Vienne Flavignac

2022-12-31

Haute-Vienne Salle des fêtes Flavignac Haute-Vienne Flavignac Rendez-vous à la salle des fêtes de Flavignac à partir de 20h. Sur inscription. Tarif : Participation minimum de 5€ par personne. 80 personnes maximum. Règlement avant le 21 décembre 2022. Informations et réservation : Cadanses Folk au 05 55 37 58 57. Soirée de la Saint Sylvestre, réveillon sorti du panier (uniquement froid, pas de possibilité de réchauffer le repas). Scène ouverte, musique et danses traditionnelles. Cadanses folk offre l’apéritif et le café. Pour plus de convivialité, amener un dessert à partager. N’oubliez pas votre repas, votre couvert (assiette, verre, couverts), votre bonne humeur, de bonnes chaussures pour danser et vos instruments. Précisez si vous voulez être réunis à table avec des amis Salle des fêtes Flavignac Flavignac

