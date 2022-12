Soirée de la Saint-Sylvestre aux Planches Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Soirée de la Saint-Sylvestre aux Planches Nérac, 31 décembre 2022, Nérac . Soirée de la Saint-Sylvestre aux Planches 13 Quai Lusignan Les Planches Nérac Lot-et-Garonne Les Planches 13 Quai Lusignan

2022-12-31 – 2022-12-31

Les Planches 13 Quai Lusignan

Nérac

Lot-et-Garonne Soirée festive, conviviale et décontractée aux Planches de Nérac

Blind test, ambiance karaoké, jeux musique et cinéma avec J-S Kuchenbuch

DJ en fin de soirée Menu :

Raclette au Mont d’Or

Charcuterie artisanale

Tarte fine aux pommes et glace vanille Réservation avant le 26 décembre. Soirée festive, conviviale et décontractée aux Planches de Nérac

Blind test, ambiance karaoké, jeux musique et cinéma avec J-S Kuchenbuch

DJ en fin de soirée Menu :

Raclette au Mont d’Or

Charcuterie artisanale

Tarte fine aux pommes et glace vanille Réservation avant le 26 décembre. +33 5 53 97 39 95 Les Planches

Les Planches 13 Quai Lusignan Nérac

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Nérac Lot-et-Garonne Les Planches 13 Quai Lusignan Ville Nérac lieuville Les Planches 13 Quai Lusignan Nérac Departement Lot-et-Garonne

Nérac Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/

Soirée de la Saint-Sylvestre aux Planches Nérac 2022-12-31 was last modified: by Soirée de la Saint-Sylvestre aux Planches Nérac Nérac 31 décembre 2022 13 Quai Lusignan Les Planches Nérac Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Nérac

Nérac Lot-et-Garonne