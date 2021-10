Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Soirée de la Saint-Sylvestre au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Soirée de la Saint-Sylvestre au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin, 31 décembre 2021, Saint-Quentin. Soirée de la Saint-Sylvestre au Casino à Saint-Quentin 2021-12-31 20:00:00 – 2021-12-31 04:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne 144 144 Votre traiteur Hervé Halle organise pour le 31 décembre une soirée spéciale Saint-Sylvestre dans un lieu prestigieux de Saint-Quentin : La Casino.

De 20h à 4h animation avec Christelle et Laurent Votre traiteur Hervé Halle organise pour le 31 décembre une soirée spéciale Saint-Sylvestre dans un lieu prestigieux de Saint-Quentin : La Casino.

De 20h à 4h animation avec Christelle et Laurent +33 3 23 62 53 54 Votre traiteur Hervé Halle organise pour le 31 décembre une soirée spéciale Saint-Sylvestre dans un lieu prestigieux de Saint-Quentin : La Casino.

De 20h à 4h animation avec Christelle et Laurent Luigi Pozzoli dernière mise à jour : 2021-10-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.83899#3.30082