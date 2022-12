Soirée de la Saint-Sylvestre à Lavardac Lavardac Lavardac OT de l'Albret Lavardac Catégories d’évènement: Lavardac

Soirée de la Saint-Sylvestre à Lavardac, 31 décembre 2022, Lavardac

2022-12-31

Lot-et-Garonne Lavardac Soirée organisée par Voix d’Albret, Cocktail Blues Podium, le Café des Sports et la Ville de Lavardac. Menu : Apéritif d’accueil

(kir / cocktail de bienvenue et ses amuses-bouches)

Médaillon de foie gras, confiture d’oignons et son pain d’épices

Terrine aux deux saumons Suprême de pintade sauce girolles sur sa poêlée de champignons des sous-bois accompagné de sa gondole au parmentier Duo de fromages sur son lit de salade

Farandole de desserts avec son café Digestif

Bulles de la Nouvelle Année

