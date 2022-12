Soirée de la Saint Sylvestre 31 Décembre 2022 La Houssoye, 31 décembre 2022, La Houssoye SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre La Houssoye.

Soirée de la Saint Sylvestre 31 Décembre 2022

105, RUE DE GOURNAY La Houssoye Oise

2022-12-31 20:00:00 – 2023-01-01 03:00:00

La Houssoye

Oise

La Houssoye

139 139 219 Au Château de la Houssoye, le SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 de 20h00 à 03h00, venez fêter la Saint Sylvestre !!!!

Soirée & Dîner : 139€ ttc /personne

ou Pack privilège à partir de 219 € /personne

(menu & soirée + 1 nuit au Château + Petit déjeuner)

(uniquement sur réservation), places limitées !

SOIREE DANSANTE jusqu’à 3h du matin avec DJ.

Notre établissement a été sélectionné depuis septembre 2022 par GAULT & MILLAU.

Découvrez l’Ambiance festive, un divertissement unique : Animation, transformiste, chanteur…

Seront présents : Jérémy Lebeau (interprète compositeur de variété française et internationale de 1930 à nos jours), Cristal Chic (transformiste), Djo Dexter (ventriloque) & avec DJ…

Le Menu par personne :

1 kir royal ou jus d’orange avec ses 4 mignardises

Entrée : Alliance de Foie Gras aux Mendiants & confit d’oignons

Plat : Baronnet de coquelet farci aux cèpes & bolets, duo de purées vitelotte & son crumble carottes au sirop d’érable.

Duo de Fromages affinés (sélectionnés par le meilleur ouvrier de France fromager)

Dessert et sa coupe de champagne : Triangle croustillant au chocolat & son fruit de saison

Café

(boissons et vins non inclus) – voir la carte des boissons.

Pour réserver votre table dès maintenant :

Emilie / Accueil Clients : 06 75 02 88 05

Frédéric / Standard : 06 38 71 09 67

Patrick TANESIE / Directeur : 06 15 70 71 71

Par mail : contact.lahoussoye@gmail.com ou sur notre site internet : www.chateaudelahoussoye.fr

Château de la Houssoye, 105 Rue de Gournay

60390 LA HOUSSOYE (Oise)

Bien Festivement !!!!

Patrick et Emilie avec toute son équipe !

contact.lahoussoye@gmail.com http://www.chateaudelahoussoye.fr/

Château de la Houssoye

La Houssoye

