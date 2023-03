Soirée de la Saint Patrick Salle des sports Maurice Deverne Iguerande Catégories d’Évènement: IGUERANDE

Saône-et-Loire L’Association Plaisir en Brionnais (organisatrice du festival AWARANDA) organise une soirée Saint Patrick. L’Irlande, les pays celtes seront à l’honneur. Après Jim Rowlands et ses amis musiciens (Pays de Galles) en 2016… Après Trotwood (Irlande) en 2018… Après une annulation en 2020…(dommage !) On maintient le cap vers l’Irlande et les pays celtes avec Triskeelt. Vous pourrez profiter de ce concert avec ou sans repas.

La salle ouvrira ses portes à 19h, le repas pour ceux qui l’auront réservé à l’avance sera servi à 20h30 avant le concert qui débutera à 21h. Triskeelt vous entrainera dans son délire celtique ! Un Triskel, des Kilts, du Celte, c’est Triskeelt ! Les Mandrinots (déjà programmés à Awaranda !!!) changent de nom mais pas de musique ! Ils continuent à vous faire danser aux rythmes des jigs, des andros, des polkas, des reels et autres danses endiablées ! REPAS IRLANDAIS : soupe irlandaise / poulet à la bière / fromage / irish porter cake / café, thé, infusion (apéritif offert)

Pensez à réserver auprès des bénévoles de l'association. sylphid2@orange.fr +33 3 85 84 05 27 http://awaranda.fr/

