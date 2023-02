Soirée de la Saint-Patrick Salle des Fêtes, 18 mars 2023, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe .

Soirée de la Saint-Patrick

Rue de l’Ancienne Eglise Salle des Fêtes Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Orne Salle des Fêtes Rue de l’Ancienne Eglise

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle des Fêtes Rue de l’Ancienne Eglise

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe

Orne

Soirée animée par Tony Hunault, DJ à Eyes Night Animation

Menu :

– Apéritif offert !!

– Assiette de terrine de St Jacques Macédoine

– Cassoulet maison

– Assiette de fromage et salade (tomme et camembert)

– Dessert et café

Sur réservation.

+33 6 11 46 48 17

