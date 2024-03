Soirée de la saint patrick la capsule cave & bar Saint-Vincent-de-Tyrosse, dimanche 17 mars 2024.

Soirée et concert de la saint patrick

Venez profiter de notre concert folk en l’honneur de la saint Patrick.

A cette occasion, vous pourrez déguster des bonnes bières irlandaise et un cidre irlandais.

Les mots d’ordres de cette soirée sont des copains, de la musique et des bonnes bières, cidres et vins! EUR.

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 00:00:00

la capsule cave & bar 187 rue des lauriers

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine la.capsule.candb@gmail.com

