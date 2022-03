Soirée de la Saint Patrick Quingey, 25 mars 2022, Quingey.

La Bonne Cave 16, Grande Rue Quingey

2022-03-25 19:00:00

Quingey Doubs Quingey

Nouvelle soirée dégustation sur le thème de la saint Patrick !

Au menu, présentation de la gamme de la brasserie Vachement Jura, d’Ivrey avec des bières certes régionales, mais qui n’ont rien à envier aux irlandaises…

Puis, whiskys, cette fois-ci irlandais, avec la gamme Happen’y et pears’e, et pour finir une surprise toute douce !

Réservations obligatoires, avec une participation de 25 € comprenant le repas prévu par Jean Luc Restaurant du val à Montfort et dégustations.

labonnecavebichot@outlook.fr +33 3 81 63 68 06

La Bonne Cave 16, Grande Rue Quingey

