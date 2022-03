Soirée de la Saint-Patrick au restaurant La Croisette du Casino de Fécamp Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Fêtons la Saint Patrick comme il se doit avec un super trio Irlandais Cosàn Glas et un menu spécial pour l’occasion ! Menu + 25 cl de bière + 5€ de tickets = 32€

– Daube de boeuf Irlandaise, à la bière brune

– Tiramisu au Baileys

contact-fecamp@joa.fr +33 2 35 28 01 06 http://www.casino-fecamp.com/

+ Buffet offert en salle des jeux à 18h30 ! L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. INFO ET RESERVATION AU RESTAURANT LA CROISETTE. Restaurant La Croisette Boulevard Albert 1er Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

