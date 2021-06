Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin, Oise Soirée de la fête nationale Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Catégories d’évènement: Nanteuil-le-Haudouin

Nanteuil-le-Haudouin Oise Nanteuil-le-Haudouin La Fête Nationale sera fêtée cette année à Nanteuil le Haudouin le mardi 13 juillet 2021, sur l’Espace des Fêtes. Programme :

À partir de 18h30 – Buvette tenue par les vétérans du foot avec ambiance musicale. Restauration – Moules offertes par les commerçants de Nanteuil

Tickets à retirer dans les commerces de notre ville à partir du 23 juin.

Vente de frites, merguez/saucisses, Crêpes/Gaufres/Tartes organisée par le Comité des Fêtes. À 21h30 – devant la Mairie, départ du Carnaval aux flambeaux dans les rue de la ville. Venez déguisés ! les lampions vous seront offerts À 23h00 – Feu d’artifice au Rondpoint des taxis de la Marne. Suivi d’une soirée dansante gratuite sur l’Espace des Fêtes animée par L’écho des Nuits. Renseignements au : 03 44 88 38 00

accueil@mairie-nanteuillehaudouin.fr

