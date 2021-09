Mamers Mamers Mamers, Sarthe SOIRÉE DE LA BIODIVERISTÉ – PRÉSENTATION DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ ET PROJECTION DU FIL “LES SAISONS” Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

SOIRÉE DE LA BIODIVERISTÉ – PRÉSENTATION DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ ET PROJECTION DU FIL “LES SAISONS” Mamers, 6 octobre 2021, Mamers. SOIRÉE DE LA BIODIVERISTÉ – PRÉSENTATION DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ ET PROJECTION DU FIL “LES SAISONS” 2021-10-06 20:00:00 – 2021-10-06 Cinéma Rex 1 rue de la Gare

Mamers Sarthe Mamers Présentation du projet “Atlas de la biodiversité communale” par le Parc Naturel Régional Normandie Maine et projection du film “les Saisons” de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.

Le projet d’Atlas de la biodiversité communale de Perseigne concerne sept communes volontaires : Aillières Beauvoir, Ancinnes, Mamers, Neufchâtel en Saosnois, Mamers, Saint Rémy du Val et Villeneuve en Perseigne

