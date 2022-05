Soirée de gala – Jumelage Tolcsva/Sauternes Sauternes Sauternes Catégories d’évènement: Gironde

Sauternes Gironde Sauternes EUR 100 Le Comité de Jumelage de Sauternes organise, à l’occasion d’une visite de la délégation Hongroise, un grand dîner de gala accueilli par le Château d’Arche. La ville de Sauternes se jumelle avec la ville de Tolcsva (Région du Tokaj, Hongrie). Ces deux territoires sont liés par la notoriété de leurs appellations, la production de vins liquoreux d’exception, le dynamisme de leur développement œnotouristique, et bien plus encore. Au programme de cette soirée :

– Un dîner concocté par l’Auberge Les Vignes accompagné d’un service vin comportant certains Crus et Grands Crus de Sauternes.

