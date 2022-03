SOIRÉE DE GALA DU SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL Langatte Langatte Catégories d’évènement: Langatte

SOIRÉE DE GALA DU SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL Langatte, 18 mars 2022, Langatte. SOIRÉE DE GALA DU SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL salle base de loisirs de Langatte Langatte

2022-03-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-18 23:59:00 23:59:00 salle base de loisirs de Langatte

Langatte Moselle Langatte 50 EUR Participez au gala du SMSHB ! Venez assister à un concert unique autour du groupe mythique Abba, Abba Mania, qui aura lieu vendredi 18 mars 2022 et participer au repas (menu : foie gras de canard au marc de Gewurtz, filet mignon de veau à la crème de cèpes, palet myrtille et crème vanille). Ouverture des portes à 19h30. tarif unique : 50€/personne (concert+repas). Pass sanitaire obligatoire. Renseignements et réservations au 03 87 03 44 64 au au restaurant Reinhardt à Sarrebourg +33 3 87 03 44 64 https://www.smshandball.fr/ LIbre de droits – Jacek Dylag pour Unsplash

