Soirée de Gala du Mois du Sénégal au Canada : Le Grand Bal de Montréal avec Youssou N’dour salle Wilfrid-Pelletier Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

Montreal

Soirée de Gala du Mois du Sénégal au Canada : Le Grand Bal de Montréal avec Youssou N’dour salle Wilfrid-Pelletier, 25 mai 2022, Montréal. Soirée de Gala du Mois du Sénégal au Canada : Le Grand Bal de Montréal avec Youssou N’dour

salle Wilfrid-Pelletier, le mercredi 25 mai à 20:30

Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada est très fier d’annoncer la venue de la superstar de la musique africaine Youssou N’dour pour cette 9e édition du Mois du Sénégal au Canada. La star mondialement connue n’a plus besoin d’être présentée. Vous le connaissez sûrement pour son tube international de 1994 « 7 seconds » avec la chanteuse suédoise Neneh Cherry. Ce chanteur, compositeur et homme politique sénégalais a eu un parcours phénoménal. Après avoir sorti 19 albums studio, il fait son retour sur scène, à Montréal après 7 années d’absence, et c’est une joie pour le Regroupement Général des Sénégalais du Canada de le présenter en tant que tête d’affiche de la soirée de Gala du Mois du Sénégal au Canada. C’est un très grand honneur pour la communauté sénégalaise d’accueillir cette légende de la musique sénégalaise qui fera chanter et danser au rythme du Mbalax pour cette soirée unique et inoubliable. – Un concert annoncé dans l**’agenda des sélections d’Afrisson.com** – Le retour sur scène de Youssou N’dour à Montréal après 7 années d’absence salle Wilfrid-Pelletier Place des arts Montreal Montréal Ville-Marie Agglomération de Montréal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:30:00 2022-05-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal, Montreal Autres Lieu salle Wilfrid-Pelletier Adresse Place des arts Montreal Ville Montréal lieuville salle Wilfrid-Pelletier Montréal Departement Agglomération de Montréal

salle Wilfrid-Pelletier Montréal Agglomération de Montréal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

Soirée de Gala du Mois du Sénégal au Canada : Le Grand Bal de Montréal avec Youssou N’dour salle Wilfrid-Pelletier 2022-05-25 was last modified: by Soirée de Gala du Mois du Sénégal au Canada : Le Grand Bal de Montréal avec Youssou N’dour salle Wilfrid-Pelletier salle Wilfrid-Pelletier 25 mai 2022 montréal salle Wilfrid-Pelletier Montréal

Montréal Agglomération de Montréal