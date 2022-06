Soirée de fin de chantier international Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Soirée de fin de chantier international Melle, 26 juillet 2022, Melle. Soirée de fin de chantier international

Chemin de Loubeau Lavoir de Loubeau Melle Deux-Sèvres Lavoir de Loubeau Chemin de Loubeau

2022-07-26 19:00:00 – 2022-07-26

Lavoir de Loubeau Chemin de Loubeau

Melle

Deux-Sèvres EUR Soirée de fin de chantier international Mardi 26 juillet à 19h au Lavoir de Loubeau à Melle Cet été, des jeunes internationaux, guidés dans leur action par le référent biodiversité de la ville, participent au chantier de finalisation de l’observatoire du Pré aux Demoiselles et d’aménagements de sauvegarde des chauves-souris. Pour découvrir leur travail, venez les rencontrer au lavoir de Loubeau. 18h à 19h Animation et visite du chantier.

19h30 Dégustation de mets et musique sous les feuilles. Possibilité d’apporter votre pique-nique pour dîner en musique. Soirée de fin de chantier international Mardi 26 juillet à 19h au Lavoir de Loubeau à Melle Cet été, des jeunes internationaux, guidés dans leur action par le référent biodiversité de la ville, participent au chantier de finalisation de l’observatoire du Pré aux Demoiselles et d’aménagements de sa +33 5 49 27 56 88 Soirée de fin de chantier international Mardi 26 juillet à 19h au Lavoir de Loubeau à Melle Cet été, des jeunes internationaux, guidés dans leur action par le référent biodiversité de la ville, participent au chantier de finalisation de l’observatoire du Pré aux Demoiselles et d’aménagements de sauvegarde des chauves-souris. Pour découvrir leur travail, venez les rencontrer au lavoir de Loubeau. 18h à 19h Animation et visite du chantier.

19h30 Dégustation de mets et musique sous les feuilles. Possibilité d’apporter votre pique-nique pour dîner en musique. Pierre jozelon

Lavoir de Loubeau Chemin de Loubeau Melle

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Other Lieu Melle Adresse Melle Deux-Sèvres Lavoir de Loubeau Chemin de Loubeau Ville Melle lieuville Lavoir de Loubeau Chemin de Loubeau Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Soirée de fin de chantier international Melle 2022-07-26 was last modified: by Soirée de fin de chantier international Melle Melle 26 juillet 2022 Chemin de Loubeau Lavoir de Loubeau Melle Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres