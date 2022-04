Soirée de dévernissage Paysans designers Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée des Arts décoratifs et du Design, le jeudi 14 avril à 18:00

**Venez fêtez avec nous les derniers jours de l’exposition Paysans designers (fermeture le 8 mai 2022)** Au programme : ouverture en nocturne de l’exposition et DJ sets. Pour célébrer les derniers jours de Paysans designers, toute l’équipe vous invite à partager un moment de convivialité avant les vacances scolaires en présence de tous les partenaires, collaborateurs et associations qui ont participé de près ou de loin au montage de cette exposition. Programmation musicale proposée par Bordophonia et La Fimeb

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T21:00:00

