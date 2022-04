Soirée de dégustation de vins Saint-Vrain Saint-Vrain Catégories d’évènement: Marne

Saint-Vrain

Soirée de dégustation de vins Saint-Vrain, 29 avril 2022, Saint-Vrain. Soirée de dégustation de vins Salle des Fêtes Chemin des Trois Fontaines Saint-Vrain

2022-04-29 – 2022-04-29 Salle des Fêtes Chemin des Trois Fontaines

Saint-Vrain Marne Saint-Vrain L’Art Du Partage met en avant une sélection de domaines avec des produits qualitatifs, de grands vins, pour votre plus grand plaisir !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dégustation de vins de toute la France. Sur inscription. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. http://www.lartdupartage.com/ L’Art Du Partage met en avant une sélection de domaines avec des produits qualitatifs, de grands vins, pour votre plus grand plaisir !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Salle des Fêtes Chemin des Trois Fontaines Saint-Vrain

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Saint-Vrain Autres Lieu Saint-Vrain Adresse Salle des Fêtes Chemin des Trois Fontaines Ville Saint-Vrain lieuville Salle des Fêtes Chemin des Trois Fontaines Saint-Vrain Departement Marne

Saint-Vrain Saint-Vrain Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vrain/

Soirée de dégustation de vins Saint-Vrain 2022-04-29 was last modified: by Soirée de dégustation de vins Saint-Vrain Saint-Vrain 29 avril 2022 Marne Saint-Vrain

Saint-Vrain Marne