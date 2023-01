Soirée de découverte autour du bien-être Fouchy, 26 janvier 2023, Fouchy Fouchy.

Soirée de découverte autour du bien-être

104a rue Beau Site Fouchy Bas-Rhin

2023-01-26 – 2023-01-26

Fouchy

Bas-Rhin

Fouchy

EUR Plusieurs soirées de découverte « chemin de résilience » autour du bien-être sont organisées.

La première soirée, du 26 janvier, aura comme thème la détente et la relaxation avec le yoga de Samara. Nous pratiquons ensemble et en musique une partie de la séance type nymphe. Une invitation à lâcher prise aux tracas de la semaine, et à revenir en soi, pour plus de paix et d’harmonie.

La seconde soirée, du 09 février : relâcher les tensions et prendre soin de son dos avec des exercices doux et simples, agissant sur les micro luxations et permettant de libérer la circulation de l’énergie se trouvant sur leur parcours. Ces exercices sont accompagnés d’une respiration spécifique abdominale, et redonnent de l’espace à notre force d’auto – guérison en respectant la sagesse du corps.

La troisième soirée, du 23 février, portera sur le stress et les émotions ou schémas de pensée négatives qui nous impactent dans notre quotidien. Nous apprendrons et pratiqueront ensemble les 7 points de la guérison. La percussion de ces points associée à la formule de la problématique choisie permet d’harmoniser notre énergie dans les trois centres, physique, émotionnel et intellectuel, et dissoudre le stress ou la mal – être lié à cette problématique.

+33 6 43 57 98 17

Fouchy

dernière mise à jour : 2023-01-13 par