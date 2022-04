Soirée de courts-métrages « Terre d’ombres » & « Constellation de la Rouguière » Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 12 juillet 2022

de 19h00 à 20h15

gratuit

Projections inédites de deux courts-métrages autour de la mémoire commune entre la France et l’Algérie, en partenariat avec le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. « Terre d’ombres », film de Fatima Kaci, France, 2020, 0h38, VF « Constellation de la Rouguière », film de Dania Reymond-Boughenou, France, 2021, 0h30, VF Le cimetière musulman de Bobigny, îlot datant de l’époque coloniale, mêle différents mondes et différentes temporalités, comme le quartier de la Rouguière à Marseille, qui a accueilli les rapatriés d’Algérie en 1962. Entre paroles et silences, surgissent les éclats d’une mémoire commune entre la France et l’Algérie, hantée par l’Histoire et la perte d’êtres chers. Fatima Kaci est réalisatrice. Terre d’ombres est un documentaire réalisé dans le cadre de ses études à la FEMIS.

Dania Reymond-Boughenou est une cinéaste franco-algérienne. Institut des Cultures d'Islam 19, rue Léon 75018 Paris

Constellation de la Rouguière – crédit photo : DR

