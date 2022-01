Soirée de courts métrages sénégalais Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée de courts métrages sénégalais Cosmopolis, 26 janvier 2022, Nantes. 2022-01-26

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Entrée libre, sous réserve de places disponibles. Pass sanitaire à présenter à l’entrée. Projection et rencontre avec les réalisateurs L’association Dakar Court, ECP Films et Les Films de Chusan proposent une soirée cinéma autour de l’Afrique. En présence de Moly Kane, réalisateur et président du festival international de courts métrages Dakar court. 4 courts-métrages sénégalais sont à l’affiche de cet événement : ADIOUMA de Jun Cordon, 2019, 15’Adiouma, jeune femme sénégalaise de 23 ans sort de prison après 5 ans de détention. Pour elle, tout recommence mais elle doit affronter son passé. En présence du réalisateur LES TISSUS BLANCSde Moly Kane, 2020, 20’ Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour effacer son passé et devenir la femme qu’on attend d’elle. En présence du réalisateur ORDUR de Momar Talla Kandji, 2018, 15’ Kader, un agent de recouvrement, voit sa vie basculer du jour au lendemain quand il perd son vieux sac contenant de l’argent appartenant à sa patronne. Dans ses recherches, il découvre l’univers à la fois dramatique et féérique de Mbeubeus. LA FOLLE DES PLANTESde Fatou Ndao Mbaye, 2021 Court-métrage documentaire sur l’écologie Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/