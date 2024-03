Soirée de Contes « Contes tirés de ma Besace » Salle du Carcabot Buxy, mardi 19 mars 2024.

Soirée de Contes « Contes tirés de ma Besace » Salle du Carcabot Buxy Saône-et-Loire

Jean Dollet et la « Tisseuse de mots » présenteront leurs Contes de ma Besace. Spectacle réunissant un conteur professionnel venant du Morvan et une jeune conteuse de Tournus. Ouvert à tout public à partir de 13 ans Entrée libre avec libre participation aux frais. Venir avec son siège et son mug (pour partager la tisane offerte en fin de spectacle) et penser au co-voiturage

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19

Salle du Carcabot Place du Carcabot

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Contesengranges@gmail.com

