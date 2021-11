Soirée dé-confits-nés Fréchou, 20 novembre 2021, Fréchou.

Soirée dé-confits-nés Fréchou

2021-11-20 – 2021-11-20

Fréchou Lot-et-Garonne Fréchou

Menu : tourin à l’ail, parmentier de canard, croustade et café.

Apéritif et animation offertes par l’association Sports & Loisirs.

Vos couverts, verres et assiettes sont à amener. Sur réservation avant le 14 novembre.

+33 6 15 68 18 67

Association Sports & Loisirs

Fréchou

