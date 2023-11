[soirée de clôture] Psyché La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [soirée de clôture] Psyché La Maison des métallos Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 21h00 à 23h55

.Tout public. gratuit tout public gratuit, en accès libre dans la limite des places disponibles réservation conseillée Suffirait-il d’un son ou bien d’un songe pour tomber amoureux·se ? Nous vous invitons à ce

concert érotico-romantique aux allures d’expérience immersive à travers

nos coup de foudre. Écoutez donc la mélodie singulière du mouvement des

coeurs battants et des âmes hésitant à s’enlacer. Un concert de Fanny Lasfargues, bassiste électro, accompagnée par les comédien·nes de La (nouvelle) Ronde qui performeront vos écrits de coups de foudre issus du projet : Bureau des méthodes*. *Racontez-nous

en amont ce moment électrique, intense, troublant. Qu’il soit

romantique, sexuel, amoureux, sensitif, érotique à deux ou plus.….C’est

anonyme, libre et inclusif. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fete-psyche +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/263523-psyche

Christophe Raynaud de Lage Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maison des métallos Paris latitude longitude 48.867741,2.377855

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/