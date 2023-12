Soirée de clôture « Le monde d’après” de Sophia Aram L’Institut du Monde Arabe Paris, 4 février 2024, Paris.

Le dimanche 04 février 2024

de 17h00 à 18h30

.Tout public. payant

Plein tarif : 26€

Tarif réduit 22 €

– de 26 ans : 12€

Clôture en beauté avec Sophia Aram qui présente son dernier spectacle Le monde d’après : « Pour mon 5e spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers. »

“Le monde d »après” de Sophia Aram

Sophia Aram a commencé l’improvisation théâtrale au lycée, et le théâtre classique avec la compagnie du Théâtre du sable. Elle écrit pour la télévision et la radio avant d’entamer une carrière seule en scène en 2007 avec Du plomb dans la tête, un premier spectacle consacré à l’école. Après un détour par France 2 (Jusqu’ici tout va bien), Sophia joue dans Neuilly sa mère sa mère sous la direction de Gabriel Julien-Lafférière. En 2021 publie La question qui tue consacrée au racisme ordinaire. Parallèlement. Sophia anime une chronique humoristique sur Inter depuis 2007. Par ailleurs elle est administratrice de l’Opéra de Lyon et de l’ONG FXB France et Rwanda.

« Pour mon 5e spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers. Je dédie ce spectacle aux antivax découvrant l’innocuité d’un faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien moulé dans leurs leggings venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni à subir ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce d’un candidat réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du soldat inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux décérébrés qui les excusent autant qu’il les utilisent. Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis à la dictature dans notre pays, admirent la poigne d’un autocrate sans foi ni loi… »

Sophia Aram

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/actualites/spectacles/2023/ima-comedy-club-5e-edition-du-31-janvier-au-4-fevrier-2024

DR