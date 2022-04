Soirée de clôture Hôtel Eklo Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Soirée de clôture

Hôtel Eklo, le mercredi 25 mai à 21:00

Hôtel Eklo, le mercredi 25 mai à 21:00

Hôtel Eklo, 10 Rue de la Gare d'Orléans, Bordeaux

21h00 : soirée de clôture de la Fête de l'Europe. Dj set – Happy hour

Places limitées sur réservation uniquement : meba.concours@gmail.com

Gratuit

Gratuit, places limitées sur réservation uniquement : meba.concours@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T21:00:00 2022-05-25T23:00:00

