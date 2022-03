Soirée de clôture GARCES !! L’Embobineuse, 26 mars 2022, Marseille.

Garces : festival féministe culturel pluridisciplinaire mettant en avant les œuvres et engagements de femmes* et minorités de genre avec une expo collective se tenant à l’Agent.e Troublant.e, des perfs, des ateliers et des projections tout le mois de mars dans d’autres lieux complices… …Et cette année, l’Embobineuse accueille Garces pour sa fête de clôture avec 2 lives et un DJ set (infos détaillées de la soirée sous les réservations) PRIX LIBRE à partir 7e, si tu peux + c’est top AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE : UNDAE TROPIC [Mutations électroniques – Cosmotronique Dancefloor] LIVE Un live de forme libre où s’évader et convoquer les divinités festives. Les polyrythmies s’immiscent et l’hybride s’envolent… ANOMALIE MAGNÉTIQUE [Dark Disco – EBM] LIVE Voyage à bord d’une électro abyssale, entre beats technoïdes, fréquences vibratoires et synthés cosmiques, live 100% machines ! WAKA [Afrofusion] DJSET Entre Afrofuturiste, electro, hip-hop et musiques traditionnelles d’Afrique Subsaharienne, WAKA est DJ, auteur-compositrice, fait du rap et du beatmaking. Ce soir, c’est son anniversaire !!!

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T03:00:00