Soirée de clôture Festival Tendance Clown : Hiboux + Gendarmery + Elektra Marseille 15e Arrondissement, 28 mai 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Soirée de clôture Festival Tendance Clown : Hiboux + Gendarmery + Elektra La Cité des Arts de la Rue 225 Avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement

2022-05-28 – 2022-05-28 La Cité des Arts de la Rue 225 Avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

0 8 Le Festival Tendance Clown se clôturera à la Cité des Arts de la Rue. Dernière partie de la journée qui constitue le temps fort de ce festival.



• 19h30 – Hiboux – Les 3 Points de Suspension

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail se réuniront. Ils viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront leurs souvenirs, leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble. Peut-être que malgré la tristesse et le désespoir, ils parviendront à rendre cet événement inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ça sera peut-être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez pas là !

Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celles des autres

Tout public dès 14 ans – Durée : 1h40

Mise en scène : Nicolas Chapoulier

Jeu : Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon

En co-réalisation avec Lieux Publics



• 21h30 – Gendarmery – Cie Matière Première

De plus en plus de gens mettent leurs vies en danger lors de soirées où les occasions de franchir les limites ne manquent pas.

Julien et Christophe, pour remédier à cela, ont décidé de leur propre initiative et sur leur temps libre d’inverser la tendance.

Par des interventions dans les soirées les plus risquées, ils adressent aux jeunes et moins jeunes un message préventif et accessible, tel un chant d’espoir. Pour cela, ils ont choisi de se former à ce qui touche au mieux leur public : la musique et la danse.

Boys band de gendarmes / Musique préventive.

Création 2012 – Tout public – Durée : 50 min

De et avec : Xavier Laurant et Thomas Rameaux

Gratuit



• 22h30 – Elektra – Cie No Kill

Elektra, I love you so much est une performance live de musique électronique qui puise ses inspirations à la source de la techno minimale des années 90, genre lui-même issu des pionniers du style minimaliste : Steve Reich, Terry Riley, Kraftwerk… L’intention est de produire une musique rythmique, répétitive, qui peut parfois évoquer certaines musiques africaines traditionnelles polyrythmiques. Les morceaux sont composés pour donner au public l’irrésistible envie de bouger son corps. Pas question d’assister à cette proposition musicale assis sur une chaise.

Live de musique électronique, mis en scène avec des hologrammes.

Création 2022 – Tout public – Durée : 1h30

Compositeur et interprète : Bertrand Lenclos

Mise en scène : Léon Lenclos

Avec Lila Ritched, Émilie Horcholle, Fred Tousch

Gratuit



Festival Tendance Clown #17

Soirée de clôture du Festival Tendance Clown.

Le Festival Tendance Clown se clôturera à la Cité des Arts de la Rue. Dernière partie de la journée qui constitue le temps fort de ce festival.



• 19h30 – Hiboux – Les 3 Points de Suspension

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail se réuniront. Ils viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront leurs souvenirs, leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble. Peut-être que malgré la tristesse et le désespoir, ils parviendront à rendre cet événement inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ça sera peut-être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez pas là !

Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celles des autres

Tout public dès 14 ans – Durée : 1h40

Mise en scène : Nicolas Chapoulier

Jeu : Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon

En co-réalisation avec Lieux Publics



• 21h30 – Gendarmery – Cie Matière Première

De plus en plus de gens mettent leurs vies en danger lors de soirées où les occasions de franchir les limites ne manquent pas.

Julien et Christophe, pour remédier à cela, ont décidé de leur propre initiative et sur leur temps libre d’inverser la tendance.

Par des interventions dans les soirées les plus risquées, ils adressent aux jeunes et moins jeunes un message préventif et accessible, tel un chant d’espoir. Pour cela, ils ont choisi de se former à ce qui touche au mieux leur public : la musique et la danse.

Boys band de gendarmes / Musique préventive.

Création 2012 – Tout public – Durée : 50 min

De et avec : Xavier Laurant et Thomas Rameaux

Gratuit



• 22h30 – Elektra – Cie No Kill

Elektra, I love you so much est une performance live de musique électronique qui puise ses inspirations à la source de la techno minimale des années 90, genre lui-même issu des pionniers du style minimaliste : Steve Reich, Terry Riley, Kraftwerk… L’intention est de produire une musique rythmique, répétitive, qui peut parfois évoquer certaines musiques africaines traditionnelles polyrythmiques. Les morceaux sont composés pour donner au public l’irrésistible envie de bouger son corps. Pas question d’assister à cette proposition musicale assis sur une chaise.

Live de musique électronique, mis en scène avec des hologrammes.

Création 2022 – Tout public – Durée : 1h30

Compositeur et interprète : Bertrand Lenclos

Mise en scène : Léon Lenclos

Avec Lila Ritched, Émilie Horcholle, Fred Tousch

Gratuit



Festival Tendance Clown #17

La Cité des Arts de la Rue 225 Avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-28 par