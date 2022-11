SOIRÉE DE CLÔTURE DU TÉLÉTHON Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l'Herm Catégories d’évènement: Saint-Michel-en-l'Herm

Vendée

SOIRÉE DE CLÔTURE DU TÉLÉTHON

Saint-Michel-en-l'Herm, 3 décembre 2022

Allée des Arts Espace Culturel Saint-Michel-en-l'Herm

2022-12-03 18:30:00 – 2022-12-03 23:30:00

Espace Culturel Allée des Arts

Saint-Michel-en-l’Herm

Vendée Buffet, spectacle, tombola Au programme:

-My Studio: danse orientale

-L’écho du Pertuis: chants marins

-Les trompes des échos du Lay: Cors

-Les Triolets: Chorale de Triaize

-Lemarquis et Melle Trianon: comédie baroque et danses

-Bagad de Vendée

Réservation obligatoire avant le 30 novembre
m.sagot@wanadoo.fr +33 2 51 30 24 83

