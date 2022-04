Soirée de clôture du Festival Vibre ! Darwin éco système, 20 mai 2022, Bordeaux.

20h : **Rosemary Standley & l’Ensemble Contraste** Pour un hommage vibrant à Franz Schubert, l’Ensemble Contraste rencontre la voix si particulière de la chanteuse Rosemary Standley. Un mélange des genres qui bouscule les frontières, provoque la surprise et revisite l’oeuvre du génie romantique. 22h : **Para One** Artiste multi-facettes, producteur en hip-hop puis en musique électronique, Para One s’est vite émancipé et a produit de nombreux artistes. Son travail a également trouvé sa reconnaissance dans le monde du cinéma : Il a notamment composé pour la réalisatrice Céline Sciamma, dont le dernier film _Portrait de la Jeune Fille en Feu_ a reçu, entre autres, le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes.

Tarif prévente : 18€, Tarif sur place : 20€

Concert de clôture où viendront s’associer pour une soirée exceptionnelle musique classique et électronique, dans le but de décloisonner les genres et faire dialoguer les cultures.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux La Bastide Gironde



