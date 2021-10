Paris Poinçon île de France, Paris Soirée de clôture du festival à Poinçon Poinçon Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 21 novembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Soirée de clôture du festival Le 14e des fiertés

La Mairie du 14e et l'équipe du Poinçon vous accueillent pour la soirée de clôture du festival Le 14e des fiertés L'occasion de se retrouver, d'échanger et trinquer à cette première édition, mais également de se laisser surprendre par les formes immergées de La Flaque, collectif burlesque, engagé et déjanté ! 

Un cabaret immergé qu'est-ce que c'est ? C'est un cabaret Flaque, où tout se passe directement … dans le public ! Sans frontière symbolique scénique, entre les artistes et spectateurs.trices. Dans la salle des pas perdus ou en mezzanine, les artistes s'immiscent parmi la foule et partagent tout : sueur, émotions, excitations et paillettes ! 

Avec Amour, joie et glitter, comptez sur Pamela en Personne, Aude vie de Jouy, Matamore Occhio, Miss Cury Beauty, Rita Pavlova, Azuka Eilhart, Jane Summer et leurs complices.

Poinçon, 124 avenue du Général Leclerc, Paris 75014

