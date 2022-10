Soirée de clôture du 8e festival du film Czech-In 2022 Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris, 28 octobre 2022, Paris.

Le vendredi 28 octobre 2022

de 18h00 à 21h30

. gratuit sous condition Réservations par: kinovisegrad@hotmail.com

Soirée de clôture du 8ème Festival du film Czech-In 2022 suivi par le film de Andrea Sedlácková “Toyen: la baronne subversive du surréalisme” (2022)

Festival du cinéma tchèque revient à Paris

du 8 octobre au 28 octobre 2022

Communiqué de presse, Paris le 8 septembre 2022

La République tchèque préside actuellement le Conseil de l’Union européenne. Le festival Czech-In a été fondé à l‘occasion de la première présidence tchèque, en 2009. Il est donc tout naturel pour nous de rappeler cet événement important. La sélection des films a été inspirée par la passation de la présidence entre la France et la République tchèque. La 8ème édition mettra en lumière le dialogue culturel entre les deux pays, se penchera sur les projets artistiques conjoints, sur les artistes qui ont créé où ont été inspirés par les deux pays. Le programme se compose donc principalement de coproductions franco-tchèques.

Le véritable prélude au festival sera un film musical Symphony Bizzare, réalisé par Michal Kocáb, le leader du groupe tchèque culte Pražský výběr. Il s’agit de l’enregistrement intégral d‘un concert du groupe à la O2 Arena de Prague, la soirée aura lieu en présence du réalisateur.

Le festival donnera aussi l’occasion de découvrir les films de Christian Paigneau et Joël Farges, deux réalisateurs français inspirés par le cinéma tchèque : le premier portant un regard sur la Nouvelle Vague tchécoslovaque et le second rendant hommage à l‘animateur tchèque Jiří Trnka. La funambule française Tatiana-Mosio Bongonga présentera un documentaire sur sa traversée de la rivière Vltava, filmée dans le cadre du festival Letní Letná.

Le public aura également l‘occasion de revoir l’une des premières coproductions franco-tchèque, le film d‘animation La création du monde de Eduard Hofman, réalisé en 1957. Les amateurs d‘arts visuels seront ravis de découvrir le documentaire sur la vie de la peintre surréaliste tchèque Toyen, qui a vécu et travaillé en France pendant 40 ans. Ce film clôturera le festival le jour de la Fête nationale tchèque, le 28 octobre à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris en présence de la réalisatrice Andrea Sedláčková.

Dix films, pour la plupart inédits en France, de Václav Flegl et Jakub Voves, de Tereza Brdečková, Ondřej Provazník et Martin Dušek, de Jana Boková, Václav Kadrnka, Eduard Hofman, Roman Vávra et Bohdan Sláma seront accompagnés d‘un débat avec des cinéastes ou d’autres invités, avec l’objectif de mieux faire connaître le cinéma tchèque contemporain au public parisien. Le festival Czech- In se déroulera principalement pendant les jours de week-ends du 8, 13, 14-16, 21 et 22-23 octobre au cinéma Les 3 Luxembourg à Paris. Plusieurs projections satellites sont prévues en novembre aux dépar- tements de l’enseignement du tchèque à l‘INALCO et à la Sorbonne.

Le festival rentre dans le programme officiel de la présidence tchèque du Conseil de l‘UE, avec le soutien de la Mairie de Paris, qui lui a décerné le Label Paris Europe, et sous le haut patronage de gouvernement de la République tchèque et l‘ambassadeur de la République Tchèque en France, son excellence Michal Fleischmann avec son épouse Kateřina Lojdová.

Le programme complet est disponible sur le site :

http://czech-in-film-festival.fr/page-festival-2022/

Contact : czech.in.festival@gmail.com

Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris 5, Rue Lobau 75004 Paris

Contact : http://czech-in-film-festival.fr/ +33675689583 kinovisegrad@hotmail.com https://www.facebook.com/czechinfilmfestival https://www.facebook.com/czechinfilmfestival http://czech-in-film-festival.fr/

Czech-In 2022 Czech-In 2022