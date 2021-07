Eysines domaine du Pinsan Eysines, Gironde Soirée de clôture de l’été à Eysines domaine du Pinsan Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

Soirée de clôture de l’été à Eysines domaine du Pinsan, 27 août 2021-27 août 2021, Eysines. Soirée de clôture de l’été à Eysines

domaine du Pinsan, le vendredi 27 août à 19:00

La Ville d’Eysines vous convie **vendredi 27 août** dès 19h à sa soirée de clôture des animations estivales. Au programme : * marché de producteurs de pays * repas de clôture * concert gratuit du groupe néo-guinguette [Mystère Daoud](https://www.mysteredaoud.com/) Rendez-vous sur le terrain stablisé du Pinsan.

Gratuit

Venez fêter la fin de l'été avec un concert gratuit du groupe néoguinguette Mystère Daoud et un marché de producteurs, au domaine du Pinsan

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T23:30:00

