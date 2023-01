Soirée de Clôture Concerto N°2 de Rachmaninov- Festival de Rocamadour Rocamadour, 26 août 2023, Rocamadour .

Soirée de Clôture Concerto N°2 de Rachmaninov- Festival de Rocamadour

Vallée de l’Alzou Rocamadour Lot

2023-08-26 20:30:00 20:30:00 – 2023-08-26 22:00:00 22:00:00

Rocamadour

Lot

EUR Serguei Rachmaninov (1873 – 1943)

Concerto n°2 pour piano en do mineur, op.18

Antonin Dvorak (1841 – 1904)

Symphonie n°9 en mi mineur, B. 178 (op. 95) « Du Nouveau Monde »

Distribution :

Orchestre symphonique de la Garde Républicaine Sébastien Billard

Lise de la Salle pianiste

En guise de clôture du Festival, l’Orchestre symphonique de la Garde républicaine interprètera deux chefs d’œuvres de la fin du XIXe et début du XXe siècle.

Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov

La composition de ce concert intervient juste après les trois ans de dépression nerveuse dans laquelle Rachmaninov a plongé à la suite de l’échec de sa première symphonie, démontée par des critiques impitoyables. C’est grâce au traitement du docteur Nicolas Dahl, un neurologue russe pratiquant l’hypnose selon l’enseignement de Charcot et qui lui conseille d’écrire ce concerto, que Rachmaninov arrive à sortir de cette crise et retrouver sa créativité. Ce concerto sera dédié au docteur Dahl en guise de remerciement. Il est créé le 11 septembre 1901 à Moscou par le compositeur au piano sous la baguette d’Alexander Siloti et obtient un succès considérable non démenti depuis.

Symphonie n°9 « Du nouveau monde » de Dvorák

Composée pendant son séjour aux Etats-Unis où il dirigeait le conservatoire de musique de New-York, la 9e symphonie a pour origine le poème épique d’Henry Longfellow « Le chant de Hiawatha ». Elle témoigne à la fois de l’émerveillement du compositeur pour ce « nouveau monde » et d’une profonde nostalgie pour sa Bohème natale. L’œuvre repose sur un ensemble de thèmes originaux incorporant les particularités modales de la musique amérindienne et dont l’accompagnement en bourdon et l’harmonisation en accords parfaits soulignent le caractère folklorique.

