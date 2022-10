Soirée de clôture concertation Plan Climat du 15e : diffusion documentaire « Après-demain » Université de médecine 15ème Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Soirée de clôture concertation Plan Climat du 15e : diffusion documentaire « Après-demain » Université de médecine 15ème, 12 décembre 2022, Paris. Le lundi 12 décembre 2022

de 19h00 à 22h00

. gratuit

La Mairie du 15e arrondissement vous convie à sa soirée de clôture de la concertation liée au plan Climat de Paris. Pour l’occasion le film « Après-demain » de Cyril Dion sera diffusé ! En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050. Cette soirée, sera la dernière occasion de proposer votre idées pour le Plan Climat 2024-2030 dans le 15e arrondissement ! Le 12 décembre de 1çh à 22h, venez voir le documentaire « Après demain » réalisé par Cyril Dion. Un documentaire engagée sur l’écologie, le dérèglementent climatique pour identifier qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Peut-être inventer un nouveau récit pour l’humanité ? Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Université de médecine 15ème 156 Rue de Vaugirard 75015 Paris Contact :

Camille Leplay giboulees.com

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université de médecine 15ème Adresse 156 Rue de Vaugirard Ville Paris lieuville Université de médecine 15ème Paris Departement Paris

Université de médecine 15ème Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée de clôture concertation Plan Climat du 15e : diffusion documentaire « Après-demain » Université de médecine 15ème 2022-12-12 was last modified: by Soirée de clôture concertation Plan Climat du 15e : diffusion documentaire « Après-demain » Université de médecine 15ème Université de médecine 15ème 12 décembre 2022 Paris Université de médecine 15ème Paris

Paris Paris