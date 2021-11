Blanquefort Cinéma Les Colonnes Blanquefort, Gironde Soirée de clôture (cinéma et chansons) Cinéma Les Colonnes Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Cinéma Les Colonnes, le dimanche 5 décembre à 18:15

Vous aviez été nombreux à découvrir en salles le premier opus, “Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger”. Ce deuxième volet prolonge le précédent, en élargissant le propos dans plusieurs directions : l’univers des forêts et la question de leur devenir, le mode de vie des arbres en explorant leur biologie, leurs échanges, leur génétique, et bien sûr la grande question de leur protection. Cette première édition de L’arbre en fête sera clôturée autour d’un verre de l’amitié, accompagné par les musiciens Agnès et Joseph Doherty. A partir de 12 ans, gratuit sur réservation Pass sanitaire demandé _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Documentaire "Arbres et forêts Remarquables, un univers à explorer" (90 min) suivi d'un apéro-concert avec Agnès et Joseph Doherty.

