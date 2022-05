Soirée de changement de saison de la librairie La grande Ourse

2022-06-24 – 2022-06-24 Venez participer à la soirée organisée pour le changement de saison de la librairie la Grande Ourse. Sur un thème musical offert par le groupe « Courvite Isabelle », venez assister à la première remise du prix de la Grande Ourse. Il y aura également lors de cette soirée de nombreuses animations : quiz littéraire et présentations d'ouvrages dont 3 ouvrages de littérature jeunesse. Restauration légère possible sur place sur réservation.

