Soirée de Bienvenue Obernai, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Obernai.

Soirée de Bienvenue 2021-07-12 – 2021-07-12

Obernai Bas-Rhin

EUR Touristes et alsaciens, venez faire plus ample connaissance avec Obernai et sa région en participant à la soirée de bienvenue : présentation d’Obernai et du Pays de Sainte Odile, du programme des animations estivales et des costumes folkloriques. Petite introduction à la viticulture en Alsace par un vigneron obernois.

Inscription en ligne : http://bit.ly/soireebienvenue

dernière mise à jour : 2021-06-16 par