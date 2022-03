SOIREE DE BIENFAISANCE POUR SOUTENIR LA REPLANTATION DU CANAL DU MIDI Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers Le Lions Club Béziers Doyen organise une soirée de bienfaisance en faveur des Voies Navigables de France pour la replantation du Canal du Midi.

Lors de cette soirée, assistez au spectacle “Swunky Long Legs”, à celui d’un magicien, d’un mentaliste et d’un caricaturiste, tout en appréciant un repas concocté par Germain Traiteur. La bouteille de champagne vous sera offerte ainsi qu’un billet de tombola par personne. Renseignements et réservations par téléphone ou en ligne. Le Lions Club Béziers Doyen organise une soirée de bienfaisance en faveur des Voies Navigables de France pour la replantation du Canal du Midi. Repas, spectacles, tombola,…Renseignements et réservations par téléphone. +33 7 67 38 08 63 Le Lions Club Béziers Doyen organise une soirée de bienfaisance en faveur des Voies Navigables de France pour la replantation du Canal du Midi.

