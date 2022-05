Soirée DAY OFF / Häxan (ciné-concert de BRAME ) + BOUCAN, 4 juin 2022, .

Soirée DAY OFF / Häxan (ciné-concert de BRAME ) + BOUCAN

2022-06-04 – 2022-06-04

EUR 10 10 Chef-d’œuvre des premiers temps du cinéma d’horreur et sulfureuse référence de la contre-culture, mêlant fiction et réalisme, recherches historiques et visions fantastiques Häxan retrace l’histoire de la sorcellerie depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle.

Textures sonore, fulgurances noise, transes folk et mélodies flottantes, la création originale du groupe Brame, se déploie en résonance avec l’image pour une plongée imersive inédite dans le film de Benjamin Christensen.

les Boucan quant à eux viendront défendre au rocksane leur premier album sorti sur le label Bergeracois day off records. Un disque, à l’énergie punk, dansante, droit au but mais toujours pimentée d’accents bienvenus, empruntés au math rock, mais aussi du côté d’ influences plus «groovy» servies par des riffs résolument noise et rugueux.

Coproduction Day Off / Overlook / La Gare Mondiale

Le Rocksane

