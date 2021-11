Soirée David Geselson, artiste associé | “Lettres non-écrites” suivi de “Chœur des amants” Le Théâtre, 2 décembre 2021, La Roche-sur-Yon.

Soirée David Geselson, artiste associé | “Lettres non-écrites” suivi de “Chœur des amants”

Le Théâtre, le jeudi 2 décembre à 19:00

**19h** **Lettres non-écrites** ———————– ### David Geselson, artiste associé | Cie Lieux-Dits **David Geselson lit sur scène les lettres que de véritables spectateurs ont toujours voulu écrire… sans jamais franchir le cap. Bouleversant.** Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un sans jamais le faire, parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au bout, racontez-la moi et je l’écris pour vous. Voici le point de départ de ce projet de David Geselson inventé en 2016 au Théâtre de la Bastille à Paris. À La Roche-sur-Yon, il invitera quatre personnes à lui confier une lettre « non-écrite » le matin même de la représentation. Le soir, il lira des lettres écrites ici et ailleurs. Une collection de lettres et de témoignages. Avec cette performance artistique et intime, David Geselson nous rappelle que le théâtre est un lieu où nous nous reconnaissons les uns les autres, comme faisant partie de la même communauté humaine. Un territoire d’expérimentation et d’invention qui porte la parole de chacun. **20h20 environ** **Chœur des amants** ——————– ### Tiago Rodrigues | David Geselson | Alma Palacios **Le récit lyrique de deux amants alors que le monde est sur le point de basculer. Une pièce puissante et intime de Tiago Rodriges, grande signature de la scène européenne et futur directeur du Festival d’Avignon.** Peu à peu, l’oxygène vient à manquer. Il devient urgent de se parler, de se regarder, de trouver les mots pour se soulager. Les deux acteurs/amants nous racontent alors, simultanément, des versions légèrement différentes d’une même histoire, célébrant l’amour quand tout est remis en cause. Accueilli pour la première fois à La Roche-sur-Yon, Tiago Rodrigues est l’un des auteurs et metteurs en scène européens les plus marquants de ces dix dernières années. Il dirigera bientôt le Festival d’Avignon. Créé pour la première fois en 2007, Tiago Rodrigues réinvente Choeur des amants. Il invite sur scène Alma Palacios et David Geselson, pour donner corps à cette pièce qui nous plonge dans une course contre la montre portée par la force vitale de l’amour.

Tarif B

THÉÂTRE. Nous vous invitons à venir découvrir l’auteur avec “Lettres non-écrites” et le comédien avec “Chœur des amants” lors de cette soirée exceptionnelle du 2 décembre.

Le Théâtre La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T21:15:00