Soirée d’Automne Saint-Antoine-de-Breuilh, 21 octobre 2022, Saint-Antoine-de-Breuilh.

Soirée d’Automne

Salle Jeanne Barret Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne

2022-10-21 – 2022-10-21

Saint-Antoine-de-Breuilh

Dordogne

Saint-Antoine-de-Breuilh

EUR 15 15 Les associations Patrimoine et Culture et Club Randonnées Pédestres organisent le 21 octobre à 20h une soirée. Vous retrouverez un one-man show d’Angel Ramos Sanchez intitulé « En attendant Julio », puis en suivant, une soupe de citrouille,des millas et des tartes.

Association Patrimoine et Culture

Saint-Antoine-de-Breuilh

