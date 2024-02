[Soirée d’automne] Dieppe, vendredi 15 mars 2024.

[Soirée d’automne] Dieppe Seine-Maritime

La librairie-café La Grande Ourse organise sa soirée de printemps à l’Entrepôt !

Festive, littéraire, musicale et gourmande cette soirée s’annonce conviviale avec au programme quiz littéraire, conseils lecture des ours, chansons françaises avec Céline et Frédéric Garcia !

Une formule « Dîner » est proposé à 15 € (planche mixte et dessert maison avec boissons à la carte).

> Sur réservation auprès de la librairie.

La librairie-café La Grande Ourse organise sa soirée de printemps à l’Entrepôt !

Festive, littéraire, musicale et gourmande cette soirée s’annonce conviviale avec au programme quiz littéraire, conseils lecture des ours, chansons françaises avec Céline et Frédéric Garcia !

Une formule « Dîner » est proposé à 15 € (planche mixte et dessert maison avec boissons à la carte).

> Sur réservation auprès de la librairie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

L’Entrepôt

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lagrandeoursedieppe@gmail.com

L’événement [Soirée d’automne] Dieppe a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie