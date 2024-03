Soirée Dark Ping le 22 mars à Baziège Salle de la Coopé à Baziège Baziège, vendredi 22 mars 2024.

Soirée Dark Ping le 22 mars à Baziège Les Pirates lauragais invitent à leur première soirée Dark Ping (tennis de table dans le noir) le vendredi 22 mars à partir de 19 h 30 à la salle de la Coopé à Baziège. Vendredi 22 mars, 19h30 Salle de la Coopé à Baziège Gratuit

Les Pirates Lauragais annoncent leur première soirée Dark Ping !

Le vendredi 22 mars à partir de 19h30 à la grande salle de la Coopé à Baziège, venez découvrir le Tennis de Table dans le noir !

La soirée est gratuite et ouverte à toutes et à tous ! Pour passer un bon moment entre Pirates et amis !

Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire. Le lien vers le formulaire d’inscription se trouve ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckLvI5Wt8kHWvWYSdGgwRT9MJpe9wTs_lQtD5teg9HwGLAUQ/viewform

