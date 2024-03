Soirée Dark Disco Techno Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence, vendredi 22 mars 2024.

Soirée Dark Disco Techno Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence Drôme

On a laissé le soin à Dol Zieger de vous concocter une prog aux petits oignons et on peut dire que pour cette première collaboration il a fait fort !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@vacarmeexquis.com

L’événement Soirée Dark Disco Techno Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2024-03-02 par Valence Romans Tourisme