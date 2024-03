Soirée Danse Salsa Bachata Danse latines Carrouges, samedi 6 avril 2024.

Soirée Danse Salsa Bachata Danse latines Carrouges Orne

La soirée sera conviviale et chaleureuse. Elle vous embarquera au coeur de l’Amérique du Sud avec ses couleurs, sa bonne humeur et ses musiques festives. Le décor rappellera le soleil, les plages avec des coins farniente. Le stage permettra aux participants inscrits de se perfectionner grâce à des encadrants experts. Les différents mets seront aux notes de l’Amérique latine, en faisant découvrir certaines saveurs.

Venez voyager et danser le temps d’une soirée !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 17:00:00

fin : 2024-04-06 01:00:00

Voie à la Dame

Carrouges 61320 Orne Normandie audno.evenements@gmail.com

