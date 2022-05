Soirée danse Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers-le-vieil

Soirée danse Pithiviers-le-Vieil, 21 mai 2022, Pithiviers-le-Vieil. Soirée danse Pithiviers-le-Vieil

2022-05-21 – 2022-05-21

Pithiviers-le-Vieil Loiret EUR 13 Le club Top’a dance organise une soirée danse.

Musique latino, de salon et danses en lignes.

Démonstration du club.

Réservation jusqu’au 14 mai. topdance@orange.fr +33 7 67 06 83 90 Le club Top’a dance organise une soirée danse.

Musique latino, de salon et danses en lignes.

Démonstration du club.

Réservation jusqu’au 14 mai. ©Myriams-Fotos

Pithiviers-le-Vieil

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Pithiviers-le-Vieil Adresse Ville Pithiviers-le-Vieil lieuville Pithiviers-le-Vieil Departement Loiret

Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Soirée danse Pithiviers-le-Vieil 2022-05-21 was last modified: by Soirée danse Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil 21 mai 2022 Loiret Pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-Vieil Loiret