Soirée Danse 2021-06-11 – 2021-06-11 av Louis Sallenave Espace Culturel Parvis Leclerc
Pau 64000

Vendredi 11 juin 2021 à 19h, le Conservatoire à rayonnement départemental Pau Béarn Pyrénées s'associe au Parvis Espace Culturel pour proposer une soirée dédiée à la danse. Les inscriptions se font par mail à parvisespaceculturel@gmail.com ou par téléphone au 05.59.80.80.89 Dans le cadre de l'exposition de photographies « Pina Bausch » par Ursula Kaufmann, le Parvis, en partenariat avec le Conservatoire Pau-Béarn-Pyrénées, propose une soirée autour de la célèbre danseuse allemande et de la danse contemporaine. En première partie se tiendra une conférence sur la danse contemporaine par Margaret Dobby, enseignante au Conservatoire de Pau. La deuxième partie présente une séquence d'improvisation par des élèves danseurs du Conservatoire de Pau

