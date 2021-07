Bègles Salle Delteil Bègles, Gironde Soirée Danse Orientale Salle Delteil Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Soirée Danse Orientale Salle Delteil, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bègles. Soirée Danse Orientale

Salle Delteil, le dimanche 11 juillet à 19:00 Prix libre, Sur réservation

Soirée Danse Orientale avec les danseuses de la compagnie Safar, et les élèves Danse orientale d’Elsa Burucoa Salle Delteil Rue du 11 Novembre, Begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T19:00:00 2021-07-11T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Delteil Adresse Rue du 11 Novembre, Begles Ville Bègles lieuville Salle Delteil Bègles