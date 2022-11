Soirée danse latino au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Soirée danse latino au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 9 décembre 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Soirée danse latino au Ti Wanik

2 Route de la Penzé Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Ti Wanik 2 Route de la Penzé

2022-12-09 20:00:00 – 2022-12-09 23:00:00

Ti Wanik 2 Route de la Penzé

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Finistère Venez passer une soirée SBK au Ti Wanik.

Afin de profiter à fond d’un moment au rythmes endiablés, initiez vous dès 20h00 avec Caroline Alain.

A partir de 21h00 vous serez prêts à partager la piste en dansant la Salsa, Bachata et Kizomba.

Lancez vous !! – Réservation conseillée

– Initiation avec Caroline Alain (5€/pers) Ti Wanik 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Autres Lieu Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Adresse Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Ti Wanik 2 Route de la Penzé Ville Saint-Thégonnec Loc-Eguiner lieuville Ti Wanik 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Departement Finistère

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thegonnec-loc-eguiner/

Soirée danse latino au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 2022-12-09 was last modified: by Soirée danse latino au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 9 décembre 2022 2 Route de la Penzé Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistre Finistre Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère